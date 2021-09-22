Фото: брянское отделение ОНФ.

В Брянске прокуратура заметила заброшенное здание у цирка. Дом №38 на улице Арсенальской расселили несколько лет назад. При этом вход в него не ограничили, дверей в здании нет, окон тоже. Рядом находится гимназия №7. В дом могут забраться, в том числе, и дети.

- В целях устранения выявленных нарушений главе Брянской городской администрации внесено представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Расселенный дом должны были снести в конце 2020 года. Но этого так и не сделали. В прошлом году в здлании случилось два крупных пожара. Ограничить доступ в дом призывали общественники.

Дом был построен до Великой Отечественной войны. По некоторым данным, в нем располагался немецкий госпиталь во время оккупации. Памятником архитектуры здание не признали, поэтому рано или поздно его снесут.