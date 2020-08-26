В Брянске потребовали ограничить доступ к заброшенному зданию на Арсенальской

Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Брянске от мэрии потребовали ограничить доступ к заброшенному зданию на улице Арсенальской. Обращение в администрацию направили активисты ОНФ.

Здание стоит без окон и дверей. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Дом №38 расселили около трех лет назад. Сейчас здание стоит без окон и дверей. Оно не огорожено забором. Дом представляет опасность, в первую очередь, для детей и подростков.

Возле дома есть открытый люк, заваленный строительным мусором. В ста метрах от здания находится детская площадка многоквартирного дома.

Рядом - открытый люк. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

Здание нужно оградить до начала учебного года, считают общественники. Неподалеку - гимназия №7. Световой день сокращается. Не стоит ждать, когда произойдет трагедия.

Дом нужно огородить забором. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

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