Брянцы просят снести заброшенный дом на улице Арсенальской

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Жители Брянска просят снести заброшенный дом на улице Арсенальской. Он расположен неподалеку от оврага, напротив входа в гостиницу цирка. За последний год он горел дважды. Очередной крупный пожар случился в здании в июле. От высокой температуры вылетели все стекла. Дом выгорел полностью.

Жильцов дома №38 на Арсенальской расселили несколько лет назад, так как здание признали аварийным. А вот сроки сноса постройки уже передвигали несколько раз. Местные жители пишут, что бездомные в здании не ночуют.

Заброшенный дом - довоенной постройки. По некоторым данным, во время войны в нем располагался немецкий госпиталь. Кстати, снос старинного дома запланирован на 30 декабря 2020 года.

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