В Брянске потушили заброшенное здание у цирка
В Советском районе Брянска потушили горящее заброшенное здание у цирка. Сообщение о пожаре на улице Мало-Завальской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.36 в среду, 11 марта. На место выехали три пожарные машины и автолестница.
Оказалось, что горит второй этаж в трехэтажном доме. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 40 квадратных метров.
Пламя потушили через час. В 6.39 спасатели справились с возгоранием.
- В горящем здании никто не пострадал, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.
В социальных сетях появилось видео пожара. Пользователи пишут, что дом был расселен. Его должны были снести.
В Брянске сгорел расселенный дом у цирка.Видео: "Типичный Брянск".
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ИСТОЧНИК KP.RU