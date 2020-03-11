2020-03-11T08:58:20+03:00
Происшествия

В Брянске потушили заброшенное здание у цирка

Пожар случился рано утром 11 марта
Марина АНТОНОВА
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Дом был расселен.Дом был расселен.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Советском районе Брянска потушили горящее заброшенное здание у цирка. Сообщение о пожаре на улице Мало-Завальской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.36 в среду, 11 марта. На место выехали три пожарные машины и автолестница.

Оказалось, что горит второй этаж в трехэтажном доме. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Пламя потушили через час. В 6.39 спасатели справились с возгоранием.

- В горящем здании никто не пострадал, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

В социальных сетях появилось видео пожара. Пользователи пишут, что дом был расселен. Его должны были снести.

В Брянске сгорел расселенный дом у цирка.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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