Жители брянской Ходаринки пожаловались на отсутствие транспорта по выходным

Жители удаленного брянского микрорайона Ходаринка пожаловались на отсутствие общественного транспорта по выходным. В социальных сетях горожане сетуют, что после 19.00 не могут уехать домой из Советского и Фокинского районов.

– Куда смотрят наши чиновники, – пишет возмущенная жительница. – Дяденьки очнитесь мы люди, а не скот. Мы платим налоги, а домой уехать не можем.

Напомним, с 6 октября больше не курсирует маршрутное такси №32 «Улица Федюнинского - Ходаринка». С этого же дня от мясокомбината до Ходаринки запустили новый муниципальный автобус №33К. За его перемещением можно следить в сервисе «Умный транспорт». Также до конца года до Ходаринки от микрорайона Десноград власти обещают пустить новый автобус №48.

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