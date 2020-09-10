До конца года по улице Советской в Брянске поедут четыре маршрута

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на новом участке улицы Советской до конца года запустят четыре маршрута. Два из них выйдут в рейсы уже с 11 сентября.

В пятницу изменится схема движения муниципального автобуса №22. Он едет с 10-го микрорайона до Набережной и теперь будет проходить по улице Советской. У горожан возникли вопросы по поводу целесообразности такого "крюка" в маршруте. Свои предложения по следованию автобуса можно направлять в автотраснпортное предприятие.

В пятницу по Советской поедет коммерческая маршрутка №34-1 «Школа №61 — Дизельный завод». Обычная маршрутка №34 будет ходить по прежнему.

После того, как завершат работы на улице Горбатова, изменят маршрут №43 «Мясокомбинат - Больница №4», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Он поедет по улицам Горбатова и Советской.

До конца года по новому направлению планируют запустить новый автобусный маршрут №48 « Ходаринка - микрорайон Деснаград».

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