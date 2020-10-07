Брянский маршрут №33К появился в онлайн-сервисе «Умный транспорт»

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске в онлайн-приложении «Умный транспорт» теперь можно отслеживать новый маршрут №33К «Мясокомбинат – поселок Ходаринка». Напомним, новый муниципальный автобус появился в городе только 6 октября.

Для того чтобы его увидеть в своем мобильном, необходимо обновить в приложении город и выбрать из общего списка маршрут №33К, рассказали в социальной сети в группе «Брянский автобус».

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