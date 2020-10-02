В Брянске с 6 октября перестанет ходить маршрутка №32

В Брянске с 6 октября перестанет ходить маршрутное такси №32 «Улица Федюнинского - Ходаринка». Перевозчик подал заявление о прекращении действия свидетельства, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С 6 октября в 10-й микрорайон будет ходить маршрутка №43. Ее продлят и пустят по новым дорогам на улицах Советской и Горбатова. Маршрут ее будет проходить от Мясокомбината через Курган Бессмертия, Брянский госуниверситет, улицу Горбатова, улицу Советскую, улицу Объездную. Конечная - на улице Федюнинского в 10-м микрорайоне.

Кстати, дорогу, по которой планируют пустить новую маршрутку пока не доделали. Выезд с нового участка на улице Горбатова пока не заасфальтировали. Не установлены там и дорожные знаки.

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