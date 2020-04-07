2020-04-07T11:45:22+03:00
Общество

Брянская область вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом

Такие данные привели в оперативном штабе по стране
Мария Дедкова
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Число заболевших составляет 56 человек.Число заболевших составляет 56 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянская область вышла на восьмое место в России по числу заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб страны.

В нашем регионе за сутки выявили 32 новых случая. Всего число пациентов с COVID-19 в Брянской области составило 56 человек. Однако уже сейчас у 46 жителей предварительные пробы показали положительные результаты. Так что, число заболевших может увеличиться.

Всего же в стране за сутки подтвердили 1154 новых случая коронавируса. За все время 494 россиянина выздоровели, а 58 - погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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