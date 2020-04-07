Брянская область вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом
Брянская область вышла на восьмое место в России по числу заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб страны.
В нашем регионе за сутки выявили 32 новых случая. Всего число пациентов с COVID-19 в Брянской области составило 56 человек. Однако уже сейчас у 46 жителей предварительные пробы показали положительные результаты. Так что, число заболевших может увеличиться.
Всего же в стране за сутки подтвердили 1154 новых случая коронавируса. За все время 494 россиянина выздоровели, а 58 - погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU