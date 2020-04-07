В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса
В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.
Большинство заболевших - прихожане протестанской церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев.
Однако есть также пациенты, которые привезли коронавирус из Италии и даже Санкт-Петербурга.
Все 32 человека находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU