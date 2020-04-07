В Брянской области подтвердили еще 32 случая коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T09:05:20+03:00

Все 32 человека находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Большинство из них - прихожане протестанской церкви

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В Брянской области официально диагноз "коронавирус" подтвержден у 56 человек. За последние сутки заболевание выявили у еще 32 человек.

Большинство заболевших - прихожане протестанской церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев.

Однако есть также пациенты, которые привезли коронавирус из Италии и даже Санкт-Петербурга.

Все 32 человека находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU