2020-04-07T10:56:06+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз рассказал о вспышке коронавируса в Брянской области

По предварительным данным, заболевание выявили у 89 прихожан церкви "Пробуждение"
Мария Дедкова
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Губернатор Брянской области рассказал о ситуации с заболевшими. Фото: личная страничка Александра Богомаза в соцсетяхГубернатор Брянской области рассказал о ситуации с заболевшими. Фото: личная страничка Александра Богомаза в соцсетях
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о вспышке заболевания коронавирусом в регионе. Он дал интервью в прямом эфире канала "Россия 24".

По данным на 7 апреля, число заболевших составило 56 человек. У них официально подтвердили диагноз. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По словам главы региона, еще у 46 брянцев коронавирус пока под вопросом. Предварительные пробы дали положительный результат.

Большинство из людей с положительным анализом на COVID-19, а это 89 человек, - прихожане церкви "Пробуждение". Все они находятся в Брянске.

Как считают правоохранители, источником заболевания стала брянская семья, приехавшая из Испании и нарушившая режим самоизоляции. На мать и сына завели уголовное дело.

Тем временем всех контактных, по словам Александра Богомаза, выявили. Ими стали больше 300 человек. Они находятся под присмотром медиков.

На днях 73-летнюю женщину, которую и подозревают в нарушении режима самоизоляции, выпишут. Она чувствует себя хорошо. Медики ожидают третьего отрицательного результата анализа.

Тем не менее, в Брянской области продолжает действовать режим самоизоляции. Ситуацию с заболеваемостью на контроле держит оперативный штаб.

Эпидобстановку в регионе прокомментировал врач-анестезиолог-реаниматолог Брянской областной больницы № 1 Вячеслав Черненок. Он работал и во время эпидемии «свиного» гриппа H1N1 и готовится оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

— В 2009 году мы столкнулись примерно с такими же пациентами, как сейчас, только у этого вируса высокая контагиозность, то есть степень заразности, и это обуславливает принятие таких мер для купирования эпидемии. Мы, врачи, все готовы, всем обеспечены. Мы сейчас «загнали в рамки» коронавирус, пытаемся его обуздать, и это получается, но чтобы все это не пошло прахом, максимально соблюдайте режим самоизоляции, не подвергайте опасности ни себя, ни своих близких! Врачи делают все, чтобы это поскорее закончилось, но граждане должны нам помочь находясь дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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