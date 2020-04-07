2020-04-07T08:29:01+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 7 апреля 2020 года составило 56 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянске на 7 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Большинство заболевших прихожане протестанской церкви в Бежице.Большинство заболевших прихожане протестанской церкви в Бежице.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 7 апреля 2020 года достигло 56 человек. За последние сутки подтвердились еще 32 случая заболевания.

Большинство заболевших прихожане протестанской церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев.

Однако есть также пациенты, которые привезли коронавирус из Италии и даже Санкт-Петербурга..

К слову среди заболевших есть ребенок.

Все 32 человека находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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