2020-03-25T15:40:55+03:00
Общество

В Брянске яндекс ошибся с числом зараженных коронавирусом

Заболевших оказалось не трое, а двое
Поделиться:
Изменить размер текста:

Агрегатор "Яндекс" ошибся с числом заболевших коронавирусом в Брянске. Зараженных оказалось не трое, а двое.

Это подтвердили "Комсомолке" в Брянской областной инфекционной больнице.

Вскоре ошибку на карте исправили.

Напомним, по данным на 25 марта, в Брянской области только двое заболевших. Это жительницы Брянска. Одной 34 года, второй - 73. Обе чувствуют себя удовлетворительно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24