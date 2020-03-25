В Брянске яндекс ошибся с числом зараженных коронавирусом
Заболевших оказалось не трое, а двое
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Агрегатор "Яндекс" ошибся с числом заболевших коронавирусом в Брянске. Зараженных оказалось не трое, а двое.
Это подтвердили "Комсомолке" в Брянской областной инфекционной больнице.
Вскоре ошибку на карте исправили.
Напомним, по данным на 25 марта, в Брянской области только двое заболевших. Это жительницы Брянска. Одной 34 года, второй - 73. Обе чувствуют себя удовлетворительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU