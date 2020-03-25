В Брянске яндекс ошибся с числом зараженных коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T15:40:55+03:00

Заболевших оказалось не трое, а двое

Изменить размер текста: A A

Агрегатор "Яндекс" ошибся с числом заболевших коронавирусом в Брянске. Зараженных оказалось не трое, а двое.

Это подтвердили "Комсомолке" в Брянской областной инфекционной больнице.

Вскоре ошибку на карте исправили.

Напомним, по данным на 25 марта, в Брянской области только двое заболевших. Это жительницы Брянска. Одной 34 года, второй - 73. Обе чувствуют себя удовлетворительно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU