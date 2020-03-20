2020-03-20T14:48:37+03:00
Общество

В суд направили уголовное дело о смертельном ДТП на улице Речной в Брянске

19-летний Вадим Воронцов находится под стражей
Мария Дедкова
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Страшная авария произошла 7 октября прошлого года. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Страшная авария произошла 7 октября прошлого года. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске завершили расследование уголовного дела по факту страшного ДТП на улице Речной. 19-летнего Вадима Воронцова обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло гибель трех людей. Дело передали в Володарский районный суд. Все это время предполагаемый виновник находится под стражей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 7 октября прошлого года 19-летний автомобилист за рулем "Ниссана" столкнулся лоб в лоб с "Дэу", в котором находилась женщина и двое детей. От удара последний выбросило в кювет. Водитель и несовершеннолетний пассажиры погибли.

По словам правоохранителей, юный автомобилист значительно превысил допустимую на этом участке скорость. А кроме того выехал на встречную полосу для обгона.

Теперь за смерть троих людей Вадиму Воронцову грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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