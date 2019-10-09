В Брянске простились с погибшими в ДТП на Речной матерью и ее двумя детьми

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-09T16:19:44+03:00

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В Брянске в среду, 9 октября, простились с погибшими в ДТП на улице Речной 30-летней женщиной и двумя ее детьми: двухлетней девочкой и четырехлетним мальчиком. Днем их похоронили на Центральном кладбище в Советском районе.

Двое пострадавших в этой же аварии находятся в больнице. 19-летний водитель и 20-летний пассажир ехали в автомобиле «Ниссан Тиана», который спровоцировал аварию.

Страшное ДТП потрясло жителей Брянска. Вечером в понедельник, 7 октября, на улице Речной столкнулись пять машин. Самые сильные повреждения получил «Дэу Матиз», в котором ехала мама с детьми.

По факту ДТП полицейские завели уголовное дело. Проверку устроила областная прокуратура.

На странице водителя «Ниссана» в соцсетях находят видеозаписи, на которых видно, что он нарушал правила дорожного движения. На улице Речной, где случилась авария, парень разгонялся до 200 километров в час.

Следователи пока выясняют, был ли водитель «Ниссана» пьян в момент аварии. У автомобилиста взяли анализ на алкоголь, наркотические и психотропные вещества.

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ИСТОЧНИК KP.RU