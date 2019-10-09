2019-10-09T16:19:44+03:00
Происшествия

В Брянске простились с погибшими в ДТП на Речной матерью и ее двумя детьми

Их похоронили на Центральном кладбище
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, личная страница.Фото: vk.com, личная страница.
Изменить размер текста:

В Брянске в среду, 9 октября, простились с погибшими в ДТП на улице Речной 30-летней женщиной и двумя ее детьми: двухлетней девочкой и четырехлетним мальчиком. Днем их похоронили на Центральном кладбище в Советском районе.

Двое пострадавших в этой же аварии находятся в больнице. 19-летний водитель и 20-летний пассажир ехали в автомобиле «Ниссан Тиана», который спровоцировал аварию.

Страшное ДТП потрясло жителей Брянска. Вечером в понедельник, 7 октября, на улице Речной столкнулись пять машин. Самые сильные повреждения получил «Дэу Матиз», в котором ехала мама с детьми.

По факту ДТП полицейские завели уголовное дело. Проверку устроила областная прокуратура.

На странице водителя «Ниссана» в соцсетях находят видеозаписи, на которых видно, что он нарушал правила дорожного движения. На улице Речной, где случилась авария, парень разгонялся до 200 километров в час.

Следователи пока выясняют, был ли водитель «Ниссана» пьян в момент аварии. У автомобилиста взяли анализ на алкоголь, наркотические и психотропные вещества.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянским следователями с начала года сообщили о 249 преступлениях против детей и подростков
В Брянске из-за аварии у Городищенской горки образовалась пробка
В Брянске пьяный хулиган разбил стекла в дверях лицея №9
В Брянске скрытые патрули будут ловить выехавших на встречную полосу водителей
В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный переход на Полтиннике
Жителей Брянска запутала новая разметка у БГУ
Тротуары на проспекте Московском в Брянске достроят в ноябре
За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков
Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната
В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест на кладбище
В Выгоничском районе в ДТП с фурой пострадали три человека
За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила больше 2 тысяч раз
ТМХ оправил четвертый грузовой тепловоз на Тугнуйский разрез
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа