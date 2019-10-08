Подробности ДТП на Речной в Брянске: четырехлетний мальчик умер в больнице

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-08T11:38:16+03:00

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Страшное ДТП на улице Речной в Брянске унесло жизни двух маленьких детей, двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика, и их 30-летней матери. Во вторник, 8 октября, стало известно, что малыш умер в больнице, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Двое пострадавших, 19-летний водитель «Ниссана Тиана» и 20-летний пассажир, остаются в больнице.

Напомним, жуткое ДТП случилось около половины восьмого вечера в понедельник, 7 октября, у дома №99 на улице Речной. На дороге столкнулись пять машин. Очевидцы пишут, что одна из них загорелась. Семья, которая погибла, ехала в «Деу Матиз». В малолитражку врезался «Ниссан Тиана», который двигался навстречу.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Свою проверку по факту смертельной автоаварии проводит и областная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU