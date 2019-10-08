В ДТП на улице Речной в Брянске погибли 2-летняя девочка и ее мать

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-08T10:28:42+03:00

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В ДТП на улице Речной в Брянске погибли двухлетняя девочка и ее 30-летняя мать. Они ехали в «Деу Матиз». Четырехлетнего мальчика из «Матиза» госпитализировали в тяжелом состоянии. 19-летний водитель и 20-летний пассажир «Ниссана Тиана» также отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Страшная авария случилась в понедельник, 7 октября, около 19.20 у дома №99 на улице Речной. В ДТП участвовали пять машин. Водитель «Ниссан Тиана» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21703, «Деу Матиз» и «Ниссан Микра». После удара «Ниссан Микра» отбросило на «Фольксваген Пассат». Девочка и ее мать погибли на месте аварии.

По факту ДТП полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Правоохранителям предстоит выяснить, были ли пьяны виновники автоаварии.

Фото: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU