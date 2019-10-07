2019-10-07T21:04:45+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на улице Бурова в Брянске погибли люди

Автоавария случилась вечером в понедельник, 7 октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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В Брянске в дорожно-транспортном происшествии на улице Бурова погибли люди. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы аварии. ДТП случилось вечером в понедельник, 7 октября. На дороге столкнулись четыре машины. Одна иномарка выехала на встречную полосу, пишут свидетели. Одна машина загорелась. Еще одна - вылетела в кювет. На место выезжали несколько пожарных машин и скорых.

На месте происшествия, по словам очевидцев, погибли женщина и маленькая девочка лет двух-трех. Мальчика, которому около пяти лет, отвезли в тяжелом состоянии в больницу.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску об автоаварии пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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