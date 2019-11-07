В Брянске арестовали предполагаемого виновника ДТП на улице Речной

19-летнего брянца, которого считают предполагаемым виновником смертельного ДТП на улице Речной, арестовали.

Такое решение принял Володарский районный суд.

Юношу обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Ближайшие два месяца он проведет под стражей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, страшная авария случилась в понедельник, 7 октября, около 19.20 у дома №99 на улице Речной. В ДТП участвовали пять машин. По предварительной версии,19-летний водитель «Ниссан Тиана» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21703, «Деу Матиз» и «Ниссан Микра». После удара «Ниссан Микра» отбросило на «Фольксваген Пассат». 30-летняя женщина, сидевшая в "Деу Матизе", и двое ее детей 2 и 4 лет погибли от полученных травм.

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