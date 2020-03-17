2020-03-17T17:57:07+03:00
Общество

У музыкантов брянского оркестра не нашли коронавирус

Но их все равно продержат в больнице до 26 марта
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
На карантин попал симфонический оркестр под управлением Эдуарда Амбарцумяна.На карантин попал симфонический оркестр под управлением Эдуарда Амбарцумяна.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

У музыкантов брянского симфонического оркестра не подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таковы результаты первой пробы, медики ждут повторного отрицательного заключения. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали родственники артистов.

Мы уже писали, что после гастролей по Европе музыкантов отправили на карантин. Они сдали анализ на грипп, ОРВИ и коронавирус. К счастью, последний диагноз не подтвердился.

Однако музыкантов все равно продержат в больнице до 26 марта.

- Мы до последнего не знали, сколько они там пробудут, - рассказали корреспонденту «КП» супруга одного из музыкантов. – А во вторник главврач сказала, что аж до 26 марта. Все потому, что в оркестре кто-то заболел гриппом. Всем музыкантам дают противовирусное лекарство.

Напомним, из-за коронавируса на карантине в Брянской области находятся 80 человек. Ни одного случая заболевания в регионе пока нет. А с понедельника на дистанционное обучение перевели вузы Брянска. В некоторых школах учащихся отправили на каникулы досрочно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О досрочном начале школьных каникул в брянских школах сообщил губернатор
В Брянске ночью обокрали ювелирную мастерскую в торговом центре
Брянцев попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников
В Брянской области досрочный ЕГЭ перенесли на основной период
У музыкантов брянского оркестра не нашли коронавирус
Принимаем заявки на участие в аукционе
Болельщики брянского "Динамо" выбрали дизайн для нового автобуса
В Брянске на улице Фокина начали ремонтировать тротуар
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
В Брянске школьников досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса
В Брянске стали дезинфицировать общественный транспорт
Свалкам – нет!
Брянский школьник смастерил велорикшу
В Брянске водителя осудили на 2 года колонии за смерть пешехода
Брянца осудили за нападение на инспектора ДПС
В Брянске на улицу Речную выйдут скрытые патрули ГИБДД
В Брянске ищут пропавшего 28-летнего Николая Харитонова
В Брянске из-за коронавируса отменили забег в подгузниках
В Брянске в ДТП с маршруткой на Речной пострадала беременная девушка
Жители брянской деревни нашли в сарае старинное надгробие
В брянских аптеках ждут завоза дезинфицирующих средств и антисептиков
В Брянске с 1 апреля социальные проездные станут электронными
Ушел из жизни основатель мусульманской общины на Брянщине