У музыкантов брянского оркестра не нашли коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T17:57:07+03:00

На карантин попал симфонический оркестр под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Но их все равно продержат в больнице до 26 марта

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У музыкантов брянского симфонического оркестра не подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таковы результаты первой пробы, медики ждут повторного отрицательного заключения. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали родственники артистов.

Мы уже писали, что после гастролей по Европе музыкантов отправили на карантин. Они сдали анализ на грипп, ОРВИ и коронавирус. К счастью, последний диагноз не подтвердился.

Однако музыкантов все равно продержат в больнице до 26 марта.

- Мы до последнего не знали, сколько они там пробудут, - рассказали корреспонденту «КП» супруга одного из музыкантов. – А во вторник главврач сказала, что аж до 26 марта. Все потому, что в оркестре кто-то заболел гриппом. Всем музыкантам дают противовирусное лекарство.

Напомним, из-за коронавируса на карантине в Брянской области находятся 80 человек. Ни одного случая заболевания в регионе пока нет. А с понедельника на дистанционное обучение перевели вузы Брянска. В некоторых школах учащихся отправили на каникулы досрочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU