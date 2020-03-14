Брянские музыканты ждут результатов анализа на коронавирус

14 Март 2020 2020-03-14T22:05:24+03:00

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Музыканты брянского симфонического оркестра ждут результатов анализа на коронавирус. Мы уже писали, что коллектив под руководством Эдуарда Амбарумяна оказался в изоляции. В начале марта музыканты отправились в двухнедельное турне по Франции и Польше.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», после поездки на карантин отправили около 40 музыкантов. Нехорошо почувствовали себя двое из них, но причина пока выясняется.

Результаты анализов на коронавирус будут известные в течение трех дней. Столько времени в больнице проведут музыканты – если плохой диагноз не подтвердится. В ином случае на обследование заберут всех, кто контактировал с артистами.

- В больнице у нас взяли мазки, ждем результатов, - рассказал корреспонденту "КП" музыкант Брянского губернаторского симфонического оркестра Александр Семенов. – Госпитализировали сначала не всех, просто сказали вызвать врача и открыть больничный на две недели. Мы еще должны были поехать в Италию, но из-за коронавируса этот пункт гастролей отменили.

Напомним, из-за коронавируса на карантине в Брянской находятся 80 человек. Таковы данные на утро пятницы, 13 марта. В регионе пока не зафиксировали ни одного случая заболевания "чумой 2020".

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ИСТОЧНИК KP.RU