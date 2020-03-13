2020-03-13T09:47:16+03:00
Общество

В Брянской области на карантине из-за коронавируса находятся 80 человек

Они приехали из стран Европы или других частей света, где неблагоприятная ситуация по заболеванию
Марина АНТОНОВА
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В изоляции оказался Брянский симфонический оркестр.В изоляции оказался Брянский симфонический оркестр.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области на карантине из-за коронавируса находятся 80 человек. Это данные на утро пятницы, 13 марта. Эти люди приехали из стран Европы с неблагоприятной ситуацией с заболеванием: это Италия, Испания, Франция, Германия, - а также Китай, Южная Корея, Иран. Они находятся в изоляции либо дома, если позволяют условия, либо в стационаре.

- На границе у всех взяли анализы, она дали отрицательный результат, - рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. – Всех, кто находится на карантине, постоянно контролируют медики. Для работы оформляется больничный на две недели.

Кстати, в изоляции оказался и Брянский симфонический оркестр под руководством Эдуарда Амбарумяна. Музыканты вернулись с гастролей по Франции и Польше. По предварительным данным, инфицированных нет, сообщает ГТРК «Брянск».

В Брянской области пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом. На брянских предприятиях применяют дополнительные меры предосторожности: ограничивают корпоративные массовые мероприятия, убираются с помощью дезинфицирующих средств. Некоторые компании закупили кварцевые лампы в офис.

Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора в Брянске по коронавирусу: 8 (4832) 72-18-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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