2020-03-16T12:39:05+03:00
Общество

Брянские вузы переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

О принятых мерах "КП" рассказали сотрудники учреждений
Мария Дедкова
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А вот брянские школы пока продолжают работать в обычном режиме.А вот брянские школы пока продолжают работать в обычном режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 16 марта брянские вузы переводят на дистанционное обучение. Принятые меры связаны с профилактикой коронавируса. Об этом корреспонденту "КП" рассказали сотрудники учреждений.

В Брянском инженерно-технологическом университете вводят карантин. Студенты на учебу ходить не будут, а вот придут ли на работу преподаватели - пока неизвестно.

- Сегодня работаем как обычно, а вот как завтра - не знаем, - рассказала преподаватель БГИТУ Анастасия Ключерова. - Знаю, что уже принято решение перейти на дистанционное обучение нашими коллегами из БГТУ и брянского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Брянский государственный технический университет также перешел на дистанционное обучение с 16 марта.

В БГУ имени И.Г. Петровского "Комсомолке" также подтвердили, что с сегодняшнего дня ребята будут обучатся на дому. Дистанционное обучение вводят временно с 16 по 29 марта.

А вот брянские школы пока продолжают работать в обычном режиме. Распоряжений о том, что детям нужно остаться дома, не поступало.

В департаменте образования "КП" пока не смогли прокомментировать ситуацию о переходе образовательных учреждений на "домашнее" обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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