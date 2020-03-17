В Брянске школьников досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса
В Брянске из-за коронавируса школьников досрочно отправили на каникулы. Некоторые ребята не будут учиться уже со среды, 18 марта.
В большинстве образовательных учреждениях школьные каникулы начинаются с 23 марта. Тех, кто должен был уйти на отдых с 30 марта, отправляют на каникулы на неделю раньше. Официальной информации от управления или департамента образования пока не поступало. О переносе каникул и их увеличении рассказывают родители школьников.
Напомним, с понедельника на дистанционное обучение перевели вузы Брянска. В работе детских садов пока никаких изменений нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU