В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу

16 Март 2020 2020-03-16T13:31:27+03:00

Медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

В Брянской области открыли "горячую линию", посвященную коронавирусу. Информация об этом появилась на сайте регионального департамента здравоохранения.

Задать свои вопросы жители региона смогут круглосуточно.

Кроме того, медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики.

Напомним, в связи с профилактикой коронавируса в брянских вузах с 16 марта ввели дистанционное обучение.

Кроме того, из-за болезни жителям региона запретили въезд на Украину. Поезда, следующие из Украины и Молдавии, через наш регион отменили.

ВАЖНО

Телефон "горячей линии": 8(4832)74-54-11.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU