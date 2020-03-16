В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
В Брянской области открыли "горячую линию", посвященную коронавирусу. Информация об этом появилась на сайте регионального департамента здравоохранения.
Задать свои вопросы жители региона смогут круглосуточно.
Кроме того, медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики.
Напомним, в связи с профилактикой коронавируса в брянских вузах с 16 марта ввели дистанционное обучение.
Кроме того, из-за болезни жителям региона запретили въезд на Украину. Поезда, следующие из Украины и Молдавии, через наш регион отменили.
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Телефон "горячей линии": 8(4832)74-54-11.
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ИСТОЧНИК KP.RU