2020-03-16T13:31:27+03:00
Общество

В Брянской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу

Задать свой вопрос жители региона могут круглосуточно
Мария Дедкова
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Медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики.Медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области открыли "горячую линию", посвященную коронавирусу. Информация об этом появилась на сайте регионального департамента здравоохранения.

Задать свои вопросы жители региона смогут круглосуточно.

Кроме того, медики подготовили памятку, в которой рассказывают об основных симптомах коронавируса и мерах профилактики.

Напомним, в связи с профилактикой коронавируса в брянских вузах с 16 марта ввели дистанционное обучение.

Кроме того, из-за болезни жителям региона запретили въезд на Украину. Поезда, следующие из Украины и Молдавии, через наш регион отменили.

ВАЖНО

Телефон "горячей линии": 8(4832)74-54-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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