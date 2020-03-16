Через Брянщину перестанут ходить молдавские и украинские поезда

16 Март 2020 2020-03-16T08:11:50+03:00

Из-за коронавируса через наш регионе временно не будут ходить украинские и молдавские поезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Со вторника, 17 марта, через Брянскую область перестанут курсировать поезда из Украины и Молдовы. Как сообщили в пресс-службе РЖД, это временная мера, связанная с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Приостановят курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, - уточнили в РЖД. - Отмены происходят по различным датам в зависимости от графика курсирования каждого поезда. Вернуть деньги можно в железнодорожных кассах. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Со списком поездов можно познакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU