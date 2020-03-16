Через Брянщину перестанут ходить молдавские и украинские поезда
Со вторника, 17 марта, через Брянскую область перестанут курсировать поезда из Украины и Молдовы. Как сообщили в пресс-службе РЖД, это временная мера, связанная с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
Приостановят курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.
- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, - уточнили в РЖД. - Отмены происходят по различным датам в зависимости от графика курсирования каждого поезда. Вернуть деньги можно в железнодорожных кассах. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Со списком поездов можно познакомиться здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU