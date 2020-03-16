Брянцам из-за коронавируса запретили въезд в Украину

16 Март 2020 2020-03-16T12:01:52+03:00

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С понедельника, 16 марта, жителям Брянщины временно запретили въезжать в Украину. Как рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ России, это сделали в целях предупреждения распространения коронавируса.

Запрет коснется всех иностранцев и лиц без гражданства. Исключение сделают для людей, у которых есть право постоянного или временного проживания в Украине, а также супругов или детей граждан сопредельного государства.

- Также запрет снимут с работников иностранных дипломатических представительств и консульств, представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, - рассказали в пограничном управлении, - А также членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств и членов экипажей.

Временно приостановят автобусное и пешеходное сообщение в автомобильных пунктах пропуска: Гремяч – Погар, Сеньковка – Новые Юрковичи, Бачевск – Троебортное. А в пунктах пропуска Николаевка – Ломаковка и Середина-Буда – Зерново закроют всех виды сообщения.

Напомним, с 17 марта через Брянскую область перестанут ходить молдавские и украинские поезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU