В Брянске приговор обвиняемому в убийстве сотрудников спецсвязи вынесут 12 февраля

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:14:58+03:00

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В среду, 12 февраля, в Брянске состоится последнее заседание по делу об убийстве сотрудников спецсвязи. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" рассказали в областном суде. В этот же день обвиняемый водитель-фельдъегерь Александр Ефимов выслушает решение суда. Заседание назначено в 14.00.

Напомним, 31-летнего Александра Ефимова обвиняют сразу в пяти преступлениях. По версии следствия, 19 сентября водитель убил двух своих коллег из их же оружия. После этого он похитил из хранилища спецсвязи почти 13,9 миллиона рублей, которые предназначались крупному банку. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и поджег помещение. Несмотря на его старания, подозреваемого задержали на следующий день. В суде Александр Ефимов полностью признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU