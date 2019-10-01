Убийца сотрудников спецсвязи в Брянске похитил 13,7 миллиона рублей
Предполагаемый убийца сотрудников спецсвязи в Брянске похитил 13 миллионов 680 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. Напомним, сначала следователи сообщали о похищенных семи миллионах рублей.
Также выяснилось, что Александр Е. готовился к преступлению заранее. Несколько дней не в свое дежурство он пытался проникнуть на режимный объект. Когда понял, что с этим проблем нет, решился на преступление.
Напомним, тела двух погибших сотрудников спецсвязи нашли ночью 20 сентября в здании склада почтовых отправлений на улице Речной. На следующий день поймали и предполагаемого преступника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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