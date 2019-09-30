Стали известны подробности двойного убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

В пятницу, 20 сентября, у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» нашли убитыми двоих сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. Тела с огнестрельными ранениями в голову и грудь обнаружили в здании почтовых отправлений на улице Речной в начале второго ночи.

Режимный объект

Дежурившие на складе почтовых отправлений сотрудники спецсвязи должны были каждые три часа отзваниваться дежурному вокзала. В назначенный час они не связались с ним.

Позже выяснилось, что 41-летнего Юрия Ч. и 49-летнего Алексей К. застрелили 19 сентября около десяти часов вечера. Преступник облил тела погибших бензином, но почему-то не поджег. Скорее всего, он знал порядок связи с дежурным, поэтому у него было время уйти.

Главный центр специальной связи, в том числе и брянское управление, занимается доставкой наличных денег, ценных бумаг, опасных грузов, предметов искусства, секретных отправлений, наркотических веществ, драгоценностей, грузов государственной важности. Поэтому человеку со стороны попасть на режимный объект не так просто. Убийца либо был из своих, либо заранее получил пропуск.

Цена вопроса

Со склада в Брянске пропали наличные деньги – около 7,3 миллионов рублей. Следователи решили, что целью нападения стали деньги. Двух сотрудников спецсвязи застрелили их же оружием. Два пистолета Макарова тоже не нашли на складе.

Утром в пятницу брянскую полицию переводят на усиленный режим работы. На центральных улицах и на выездах из города дежурили сотрудники ГИБДД в бронежилетах и защитных шлемах. Они останавливали легковые и грузовые автомобили.

Но преступник и не собирался никуда убегать. 31-летнего Александра Е., как и других сотрудников управления спецсвязи, вызвали на работу. Проверили всех, в том числе и на детекторе лжи. Тут молодой водитель-фельдъегерь спецсвязи во всем и признался.

Нашли деньги и пистолеты

Подозреваемого задержали. Как рассказали «Брянским известиям» в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, в тот вечер он находился не на дежурстве. Получается, сотрудники сами нарушили правила режимного объекта и впустили преступника, хотя по инструкции делать это было запрещено. По слухам, у молодого мужчины с собой были алкогольные напитки, но в СК эту информацию не подтвердили.

Следователи поехали с обыском в дом предполагаемого убийцы в Большом Полпине. Они нашли там похищенные табельные пистолеты и наличные – в сумке разными купюрами. Одежду, в которой брянец совершил преступление и носители информации с камер видеонаблюдения, установленных на складе почтовых отправлений, он выбросил. Улики нашли неподалеку от реки в Володарском районе.

- Записи с камер видеонаблюдение изучают следователи, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Они проводят экспертизы, чтобы выяснить, сохранились ли на них какие-то данные.

Был ли сообщник?

Сначала правоохранители предполагали, что преступников было несколько. Информацию о том, что у убийцы мог быть сообщник пока проверяют.

На Александра Е. завели уголовное дело сразу по пяти статьям: «Убийство, сопряженное с разбойным нападением», «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Предполагаемого преступника арестовали. Два ближайших месяца он проведет в СИЗО.

А у погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников спецсвязи остались семьи. Двое сыновей было у Алексея К. – 15 лет и 21 года. У его 41-летнего коллеги Юрия Ч. также подрастает сын. Кроме того, у мужчины осталась беременная супруга.

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