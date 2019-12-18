На первом заседании по делу об убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске обвиняемый признал вину

Громкое дело

В среду, 18 декабря, в Брянском областном суде состоялось первое заседание по громкому делу об убийстве сотрудников спецсвязи. Слушания проходят в открытом режиме. В небольшом зале суда тесно - здесь собрались родственники погибших, их коллеги, представители банка, чьи деньги оказались украденными, и журналисты.

На скамье подсудимых - 31-летний Александр Ефимов. В зал суда он зашел в наручниках и надвинутой на глазах кепке. Ее подозреваемый снял, как только зашел в «клетку». Брянца обвиняют сразу в пяти преступлениях, три из которых - тяжкие. По версии следствия, водитель-фельдъегерь жестоко расправился с коллегами ради денег, попытался замести следы и скрыться.

Пистолет из шкафа

Представители обвинения рассказали на суде свою версию событий.

В тот день, 19 сентября, Александр Ефимов не работал. Но отправился офис спецсвязи, который находится на улице Речной. В отделе дежурили 49-летний Алексей Карпутченков и 41-летний Юрий Ченский. Они хорошо знали Александра Ефимова, потому и вступили его к себе.

- Злоумышленник воспользовался доверием своих сослуживцев и взял из шкафа для переодевания пистолет одного из коллег, - рассказал на процессе прокурор.

Алексей Карпутченков обратил на этот факт внимание, спросил, зачем он сделал это. Но вместо ответа получил две пули в голову. На шум отреагировал Юрий Ченский и тоже получил пулю, но остался жив. Он попытался скрыться от нападавшего в другом помещении. Но подсудимый сделал еще один выстрел. После того, забрал оружие, ключи и отправился в хранилище за деньгами. Там он обнаружил почти 13,9 миллиона рублей, которые предназначались крупному банку, и забрал их с собой. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Он забрал записи с камер видеонаблюдения. А затем облил бензином и поджег салфетку, рассчитывая, что пламя перекинется на остальные вещи. И скрылся с места преступления. Но огонь потух… По дороге домой фельдъегерь выбросил одежду и флешку с видеозаписями. У себя дома в Большом Полпино он спрятал деньги и оружие.

В СИЗО еще полгода

Тела погибших обнаружили в начале второго ночью 20 сентября, после того как они не вышли на связь. Правоохранители начали поиски преступника. В Брянске в это время полицию перевели на усиленный режим работы. На центральных улицах и на выездах из города дежурили сотрудники ГИБДД. Но предполагаемый преступник и не собирался никуда убегать. Александра Ефимова, как и других сотрудников управления спецсвязи, следователи вызвали на работу утром 20 сентября.

- Водитель-фельдъегерь спецсвязи во всем и признался. - рассказали ранее следователи . - Позже следователи нашли одежду и видеозаписи. Сам Александр Ефимов показал правоохранителям деньги и оружие убитых. Он признался, что на преступление пошел из-за долгов по кредитам.

Хорошая семья и поощрения на службе

Даже адвоката Александру Ефимову назначил суд. На вопросы судьи обвиняемый отвечал кратко.

- Вы согласны с обвинением?

-Да, ваша честь...

- Вы признаете себя виновным?

-Да...

Несмотря на предоставленное слово, сказать что-нибудь родственникам погибших коллег или другим потерпевшим Александр Ефимов не пожелал.

- Сегодня я увидел Александра, и до сих пор не понимаю, как он мог на такое пойти, - говорит бывший начальник управления спецсвязи Евгений Костиненко. - Всех сотрудников у нас проверяют при приеме на работу. Он из хорошей семьи, без уголовного прошлого, без уголовных связей. Мне он казался нормальным, вполне адекватным человеком. Хорошо работал, даже поощрения получал. Но на убийство пошел осознанно.

… На прошедшем заседании арест подсудимому продлили до 5 июня. Следующее заседание назначили на 25 декабря. В суде выступят свидетели.

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