2019-12-10T13:10:46+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит клинцовскую колонию, в которой погиб заключенный

Правоохранители выехали на место ЧП
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Брянской области.
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Брянская прокуратура нагрянула с проверкой в колонию №6 в Клинцах, где погиб 32-летний заключенный. Мужчина отбывал наказание за незаконную организацию азартных игр.

Правоохранители на месте проверяют, как в колонии соблюдали требования федерального. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства происшедшего. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

Пока о ЧП известно, что вечером 8 декабря в хирургическое отделение клинцовской центральной городской больницы из колонии привезли осужденного.

- У пациента диагностировали телесные повреждения, от которых он умер в медицинском учреждении. , - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть следователи возбудили уголовное дело. Его расследование также контролирует прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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