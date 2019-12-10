После смерти заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-10T09:23:31+03:00

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По факту гибели заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, трагедия произошла 8 декабря в исправительной колонии в Клинцах. По версии следствия, избитого заключенного привезли в хирургическое отделение Клинцовской городской больницы, где от полученных травм он скончался.

- Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU