После смерти заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело
По факту гибели заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Напомним, трагедия произошла 8 декабря в исправительной колонии в Клинцах. По версии следствия, избитого заключенного привезли в хирургическое отделение Клинцовской городской больницы, где от полученных травм он скончался.
- Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU