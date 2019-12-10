В брянской колонии №6 погиб заключенный

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-10T08:54:27+03:00

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В исправительной колонии №6 в брянском городе Клинцы погиб заключенный. По предварительной информации, 32-летнего осужденного избили. После чего он попал в больницу, где от полученных травм скончался, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В колонии проводят проверку, на месте работают следователи.

Напомним, в прошлом году в этой же колонии погиб 58-летний заключенный. Как оказалось, заместитель дежурного помощника обмотал голову осужденного куском простыни, перекрыв нос и рот. От удушья мужчина скончался. В марте этого года бывший сотрудник исправительного учреждения выслушал приговор - 12 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU