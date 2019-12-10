2019-12-10T08:54:27+03:00
Происшествия

В брянской колонии №6 погиб заключенный

По предварительной информации, его избили
Мария Дедкова
Поделиться:
В причинении смертельных травм заключенному заподозрили надзирателя колонии.В причинении смертельных травм заключенному заподозрили надзирателя колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №6 в брянском городе Клинцы погиб заключенный. По предварительной информации, 32-летнего осужденного избили. После чего он попал в больницу, где от полученных травм скончался, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В колонии проводят проверку, на месте работают следователи.

Напомним, в прошлом году в этой же колонии погиб 58-летний заключенный. Как оказалось, заместитель дежурного помощника обмотал голову осужденного куском простыни, перекрыв нос и рот. От удушья мужчина скончался. В марте этого года бывший сотрудник исправительного учреждения выслушал приговор - 12 лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24