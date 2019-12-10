В Карачевском районе убили четырех человек

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-10T10:52:04+03:00

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В одном из домов в селе Вельяминово, что в Карачевском районе, нашли тела четырех человек. Подозреваемого в убийстве задержали.

По версии следствия, трагедия произошла днем 8 декабря.

24-летний житель Карачева приехал в гости к знакомым в Вельяминово. Там во время застолья он поссорился с 26-летней девушкой. Во время конфликта, за даму вступился ее 50-летний знакомый. Тогда молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил девушку, потом ее защитника. А затем двух других мужчин - хозяев дома, которые попытались остановить дебошира. От полученных травм все четверо погибли на месте.

Подозреваемого уже задержали. Сейчас решают вопрос о его аресте, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

На месте преступления работают правоохранители.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Трагедия произошла на улице Молодежной.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU