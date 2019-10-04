2019-10-04T16:34:07+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали автобус Филиппа Киркорова

В ближайшее время концерта певца в нашем городе не запланировано
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске у торгового центра «Родина» сфотографировали фирменный автобус Филиппа Киркорова. Снимок опубликовали в соцсетях в пятницу, 4 октября. Кстати, в ближайшее время концерта певца в нашем городе не запланировано. В середине месяца Киркоров отправится на гастроли в Коми. Пользователи предположили, что это обычная реклама.

Напомним, последний концерт Филиппа Киркорова в Брянске прошел в конце марта. Певец привез свое шоу на шести фурах. Организаторы задержали концерт на час, так как долго монтировали декорации. Певцу пришлось со сцены извиниться за задержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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