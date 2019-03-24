Брянцы пожаловались на задержку концерта Филиппа Киркорова

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-24T09:47:41+03:00

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Брянцы пожаловались в соцсетях на задержку концерта Филиппа Киркорова. Певец выступал в субботу вечером, 23 марта, в Ледовом дворце на Новостройке. Шоу началось не в семь часов вечера, как было заявлено в афише, а примерно через час – в начале девятого. При этом, когда зрителей пустили в зал, на сцене продолжали монтировать декорации.

Пользователи гадают, по чьей вине была задержка – организаторов или самого «короля российской эстрады». Но после концерта решили все простить певцу. Потому что шоу им понравилось. В комментариях пишут, что такое количество декораций не просто смонтировать даже за полдня. Шоу Филиппа Киркорова привезли в Брянск на шести фурах.

Фото: vk.com, кадр из видео Ларисы Тимощенко.

Брянцы говорят, что в нашем городе нет подходящей площадки для масштабных концертов. Поэтому получаются такие недочеты, в том числе и со стороны организаторов.

Кстати, концерт Егора Крида, который также состоялся в Ледовом дворце, задержали почти на час.

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ИСТОЧНИК KP.RU