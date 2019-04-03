3 Апр 10:31 2019-04-03T12:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Филипп Киркоров объяснил часовую задержку своего концерта в Брянске. Сделал он это еще перед началом шоу, выступив со сцены перед зрителями.

- Я до сих пор не понимаю, как наши техники умудрились впихнуть сюда все, - сказал король российской эстрады. - Все эти декорации! Эта сцена в замечательном Брянске такого еще не видела. Поэтому немножко задержались. Но очень уж хотелось, чтобы все безукоризненно сегодня сработало, и все эти два с половиной часа вы испытали только удовольствие. И никакого дискомфорта. Иногда нужно что-то принести в жертву и, к сожалению, сегодня этот час был принесен. Но она, я уверен, будет оправдана.

Певец пожаловался на бездорожье и плохую погоду, которая сопровождали его команду по пути с Дальнего Востока. А также вспомнил, что в Брянске он купил первый в жизни видеомагнитофон.

Напомним, концерт Филиппа Киркорова прошел в Ледовом дворце на Новостройке 23 марта. Зрителям новое шоу певца понравилась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU