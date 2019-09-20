Андрей Разин из «Ласкового мая» рассказал, что пел в Брянске вживую

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-20T09:18:19+03:00

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Андрей Разин из группы «Ласковый май» написал в своем Инстаграм, что пел на концерте в Брянске вживую. И опроверг все обвинения в работе под фонограмму, причем не свою. Он утверждает, что за все 30 лет выступлений ни разу не пел под фонограмму.

И напомнил, что все права на песни «Ласкового мая» принадлежат ему, а не Юрию Шатунову.

Напомним, Андрей Разин и группа «Ласковый май» выступила на Дне города Брянска-2019. Их концерт прошел вечером 17 сентября на Кургане Бессмертия. И продолжился в троллейбусе: поклонники пели хиты группы по дороге домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU