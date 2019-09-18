Концерт «Ласкового мая» в Брянске продолжился в троллейбусе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-18T10:40:48+03:00

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Концерт группы «Ласковый май» в Брянске продолжился в троллейбусе. Веселые пассажиры пели хиты по дороге домой. Видео из общественного транспорта публикуют пользователи в соцсетях.

Хорошее настроение вечером 17 сентября было не только у пассажиров троллейбусов, но и у пассажиров маршрутных такси. Кроме «Ласкового мая» они вспомнили и популярные композиции группы «Руки вверх».

Некоторые отметили, что общественного транспорта не хватало. Возможно, поющие пассажиры были рады, что все-таки уехали домой.

Напомним, концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май» начался в начале девятого вечера на главной сцене на Кургане Бессмертия. После него устроили лазерное шоу и фейерверк.

Брянский троллейбус после празднования Дня города-2019.Автор видео: Андрей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU