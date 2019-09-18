2019-09-18T10:40:48+03:00
Общество

Концерт «Ласкового мая» в Брянске продолжился в троллейбусе

Веселые пассажиры пели хиты по дороге домой
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Концерт группы «Ласковый май» в Брянске продолжился в троллейбусе. Веселые пассажиры пели хиты по дороге домой. Видео из общественного транспорта публикуют пользователи в соцсетях.

Хорошее настроение вечером 17 сентября было не только у пассажиров троллейбусов, но и у пассажиров маршрутных такси. Кроме «Ласкового мая» они вспомнили и популярные композиции группы «Руки вверх».

Некоторые отметили, что общественного транспорта не хватало. Возможно, поющие пассажиры были рады, что все-таки уехали домой.

Напомним, концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май» начался в начале девятого вечера на главной сцене на Кургане Бессмертия. После него устроили лазерное шоу и фейерверк.

Брянский троллейбус после празднования Дня города-2019.Автор видео: Андрей Иванов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День города в Брянске-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на площади Партизан столкнулись фура и легковушка
В Выгоничском районе из воды достали тело пенсионера
В Брянске отца и сына будут судить за покупку крупной партии поддельных сигарет
Злостную алиментщицу из Рогнединского района отправили в колонию
В Брянске в День города на Набережной прошло огненное шоу
В Брянске нашли потерявшегося в толпе на Кургане Бессмертия четырехлетнего мальчика
В Жуковке двух бывших сотрудниц водоканала будут судить за мошенничество
Брянцы делятся впечатлениями от фейерверка на День города-2019
В Стародубском районе на сутки отключат газ
В Брянске предупредили о пробках на Авиационной
Брянские дорожники забыли об инвалидах при ремонте дорог
В Брянске к 17 сентября не успели сдать круглый сквер после ремонта
Брянские таможенники нашли наркотики в почтовой посылке
В Брянске задержали подозреваемых в краже монетоприемника