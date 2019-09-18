День города-2019 в Брянске: кубок по аквабайку, файер-шоу и «Ласковый май»

День города-2019 в Брянске выпал на вторник. В этом году 17 сентября не сделали выходным днем. Но и праздник переносить не стали. Отметили его довольно скромно, но жителям и гостям Брянска было чем заняться в течение всего дня. А основная масса горожан присоединилась к гуляниям вечером после работы.

В одиннадцать часов утра на площади Ленина выступили танцевальные ансамбли. Они исполнили хореографические композиции об истории нашего города. Завершилось преставление танцем, который исполнили около ста детей в ярких костюмах.

На открытии праздника станцевали около ста детей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Традиционное праздничное шествие возглавили УАЗы с историческими персонажами: защитниками города и людьми разных профессий, восстанавливающих Брянск из руин после войны. За ними прошли юнармейцы с триколором, бараранщины, народные хоры и ансамбли – участники конкурса «Поет село родное». В колонне на УАЗах проехали ветераны, которых с каждым годом остается все меньше.

Первыми на параде проехали исторические персонажи. Фото: vk.com, "Белые Берега".

Колонна прошла по проспекту Ленина на площадь Партизан, где состоялся праздничный митинг. Здесь поздравили с праздником ветеранов и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Народный хор исполнил легендарную «Катюшу» на музыку нашего земляка Матвея Блантера. На площади прошел концерт хоровых коллективов. А ветераны отправились на солдатский привал.

На площади Партизан поздравили ветеранов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Днем праздник переместился на Курган Бессмертия и на Набережную. В акватории Десны прошел кубок по аквабайку. За соревнованиями можно было наблюдать со Славянской площади. В Брянск приехали титулованные спортсмены из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

Со Славянской площади можно была наблюдать за соревнованиями по аквабайку.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В то же время на Кургане Бессмертия стартовали молодежный фестиваль «Арт-бульвар», фитнес-фестиваль и ярмарка мастеров. На нескольких площадках прошли концерты. А на главной сцене выступили народные коллективы, участники фестиваля «Поет село родное».

Участники фестиваля "Поет село родное".Фото: Марина АНТОНОВА

Днем на Кургане Бессмертия прошла ярмарка мастеров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кстати, к 17 сентября запустили новый фонтан в круглом сквере. Неподалеку прошла выставка раритетных автомобилей.

К 17 сентября запустили фонтан в круглом сквере.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

У обновленного сквера Карла Маркса прошла выставка ретро-автомобилей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Вечером на Набережной устроили молодежную дискотеку. Праздник на Славянской площади завершился огненным шоу.

Праздник на Набережной завершился файер-шоу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

А хедлайнером праздника на Кургане Бессмертия стала группа «Ласковый май» с солистом Андреем Разиным. Они выступали до начала десятого вечера. Затем площадка перед звездой на Кургане, да и сам памятник осветили лучи лазерного шоу. В завершении в небо запустили фейерверк.

Хедлайнерами праздника стали Андрей Разин и группа "Ласковый май".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В полдесятого вечера начался фейерверк.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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