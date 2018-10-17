2018-10-17T12:08:49+03:00
Общество

После ЧП на стальзаводе в Брянске на предприятии сменился гендиректор

Новым руководителем назначили Игоря Мочалина
Марина АНТОНОВА
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Фото: Воронежский механический завод.Фото: Воронежский механический завод.
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После ЧП на стальзаводе в Брянске на предприятии сменилось руководство. Новым генеральным директором стал Игорь Молчалин, который до этого возглавлял Воронежский механический завод. Он сменил на посту Валерия Воронина. Такое решение приняли на совете директоров компании, сообщают в пресс-службе предприятия. В понедельник, 15 октября, нового генерального директора представили работникам завода.

Игорь Молчалин родился в 1967 году в Горьком. В 1986-м окончил Горьковский механический техникум. Затем служил в армии. В 1995 году закончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Автомобилестроение и тракторостроение». Трудовую деятельность начинал в ПАО «ГАЗ». Прошел путь от мастера до заместителя главного инженера. С 2001 года работал в ГК «Ростсельмаш».

С января 2009 года – генеральный директор ООО «Ростовский литейный завод». С 2013 по 2016 годы - гендиректор ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». С 2017-го – руководитель Воронежского механического завода.

Напомним, ЧП на стальзаводе случилось ранним утром 30 августа в одном из цехов. Из-за ржавых труб охлаждения обрушился свод сталелитейной печи. В результуте пострадали пять человек. Один рабочий получил тяжкий вред здоровью. Следователи завели уголовное дело по факту случившегося.

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