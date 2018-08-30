2018-08-30T11:00:49+03:00
Происшествия

Пять рабочих пострадали при обрушении стенки печи на стальзаводе в Брянске

По факту ЧП следователи и прокуратура проводят проверку
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Олег Павликов.Фото: vk.com, Олег Павликов.
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При обрушении стенки литейной электродуговой печи на стальзаводе в Брянске травмы получили пятеро рабочих. ЧП произошло около пяти часов утра в четверг, 30 августа, в цехе №3 предприятия. Он недавно прошел модернизацию и был одним из самых современных и передовых на заводе.

- По предварительной информации, прорвало охлаждающий контур печи, - рассказал "Комсомольской правде" в Брянске" представитель ОАО "ПО "Бежицкая сталь". - На предприятии создана специальная комиссия, которая расследует происшествие. Завод работает в штатном режиме. Все заказы выполняем. На ремонт литейной печи уйдет несколько дней. После этот цех также продолжит работу.

На восстановление цеха может уйти несколько дней. Фото: vk.com, Олег Павликов.

На восстановление цеха может уйти несколько дней. Фото: vk.com, Олег Павликов.

Как удалось узнать корреспонденту «КП», причиной обрушения стал взрыв: вода из охлаждающего контура попала на раскаленный металл внутри печи. Из-за скопившегося пара внутри повысилось давление, которое выбило кирпичную стенку. Взрывной волной выбило стекла в окнах цеха.

У всех пострадавших травмы средней степени тяжести. Их отвезли в больницу. У четверых рабочих – ожоги, пятый сломал ногу, спрыгнув с верхней площадки печи.

- По факту ЧП брянские следователи проводят проверку, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После выяснения всех обстоятельств происшедшего, с учетом тяжести травм, полученных пострадавшими, будут решать вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Во время ЧП обрушилась конструкция электропечи. Фото: vk.com, Олег Павликов.

Во время ЧП обрушилась конструкция электропечи. Фото: vk.com, Олег Павликов.

Свою проверку устроила и прокуратура Брянской области.

- Пока что решается вопрос о согласовании проведения проверки на заводе, - рассказали «КП» в региональной Государственной инспекции труда. – Мы сможем к ней приступить, как только закончат работу следственные органы.

Стальзавод в Брянске работает с 1935 года. На предприятии производили жидкий металл, автосцепки и детали тележек для большегрузных вагонов. В 2002 году завод вошел в состав крупного машиностроительного холдинга. Сейчас здесь выпускают комплектующие узлы и запасные части к грузовым и пассажирским вагонам.

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