2018-10-11T18:36:56+03:00
Общество

В Брянске стали известны причины аварии на стальзаводе

Об этом рассказали эксперты Ростехнадзора
Мария Дедкова
Поделиться:
По заключению специалистов, во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, образовался пар под давлением.По заключению специалистов, во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, образовался пар под давлением.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Специалисты Ростехнадзора назвали причины ЧП, которое произошло на сталелитейной заводе в Брянске.

По заключению специалистов, во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, что привело к выбросу пара и разрушению ее свода, сообщает ГТРК "Брянск". Одна из технических причин аварии коррозия труб охлаждения.

Напомним, авария произошла 30 августа в одном из цехов. Тогда пострадали пять человек. Один получил переломы ног, остальные - ожоги различной степени тяжести. По факту получения травм рабочими следователи завели уголовное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума