В Брянске стали известны причины аварии на стальзаводе

11 Окт. 18:36 2018-10-11T18:36:56+03:00

По заключению специалистов, во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, образовался пар под давлением. Фото: Иван ВИСЛОВ

Об этом рассказали эксперты Ростехнадзора

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Специалисты Ростехнадзора назвали причины ЧП, которое произошло на сталелитейной заводе в Брянске.

По заключению специалистов, во время плавки вода из труб охлаждения попала внутрь печи, что привело к выбросу пара и разрушению ее свода, сообщает ГТРК "Брянск". Одна из технических причин аварии коррозия труб охлаждения.

Напомним, авария произошла 30 августа в одном из цехов. Тогда пострадали пять человек. Один получил переломы ног, остальные - ожоги различной степени тяжести. По факту получения травм рабочими следователи завели уголовное дело.

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