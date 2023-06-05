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Общество5 июня 2023 10:10

Брянскую станцию переливания крови поблагодарил командующий группировкой авиации и войск ПВО Владимир Кравченко

Благодарность медики получили за помощь военнослужащим в зоне СВО
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Григорий КОЖУРИН.

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Брянскую станцию переливания крови поблагодарил командующий группировкой авиации и войск ПВО, генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

- От имени Военного Совета, командования Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции по защите мирных граждан Донецкой и Луганской Народных республик», — подчеркнул Владимир Викторович.

Напомним, раньше Брянскую станцию переливания крови поблагодарил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Благодарность поступила за обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови.

Также в адрес коллектива Брянской станции переливания крови благодарность поступала от министра здравоохранения Херсонской области.

О работе коллектива Брянской станции переливания крови раньше рассказывал главврач Дмитрий Пехов.

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