Фото: Брянская станция переливания крови,vk.com.

Медиков Брянской станции переливания крови поблагодарил министр здравоохранения Херсонской области. На этот раз сотрудники Брянской станции переливания крови доставили в Геническую центральную районную больницу, которая в настоящее время выполняет функции областной медицинское оборудование.

Это – два паровых стерилизатора. Аппараты необходимы для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских предметов. А еще привезли девять суховоздушных термостатов. Их применяют во время бактериологических, санитарно-гигиенических и иных медицинских исследований.

- С Брянской областной станцией переливания крови мы взаимодействуем еще с прошлого года, - рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, ежемесячно мы получаем от них запас эритроцитарной массы для медучреждений нашего региона. Хочу выразить свою благодарность за поддержку и помощь в виде крови и оборудования.

Напомним, коллектив Брянской станции переливания крови поблагодарил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Благодарность поступила за обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови.

В Херсонскую область доставили уже больше 200 литров компонентов донорской крови. Об этом в интервью рассказал главврач Брянской станции переливании крови Дмитрий Пехов.