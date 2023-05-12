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Общество12 мая 2023 8:01

Брянскую станцию переливания крови поблагодарил министр здравоохранения России

Благодарность поступила за обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Григорий КОЖУРИН.

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Брянская станция переливания крови получила благодарность от министра здравоохранения России. Михаил Мурашко поблагодарил коллектив за обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови.

Напомним, 18 апреля сотрудники Брянской станции переливания крови доставляли кровь брянских доноров в Херсонскую область России. Тогда медики в Геническе приняли 29 литров крови от брянских доноров. Всего с Брянщины сюда доставили уже почти 130 литров бесценного груза.

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