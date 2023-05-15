Главврач Брянской станции переливании крови Дмитрий Пехов рассказал об обеспечении Херсонской области донорской кровью

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Раньше мы уже сообщали о том, что в адрес коллектива Брянской станции переливания крови поступила благодарность от министра здравоохранения России Михаила Мурашко за обеспечение медицинских организаций Херсонской области компонентами донорской крови. Главный врач Дмитрий Пехов в своем интервью рассказал об этом и о том, как работает система обеспечения Херсонкой области донорской кровью и ее компонентами.

Херсонскую область на обеспечение компонентами крови Брянская станция переливания взяла в октябре прошлого года по запросу Министерства здравоохранения РФ. Как пояснил, Дмитрий Пехов, речь шла не просто о разовой поддержке а, о полном обеспечении всего региона жизненно необходимыми компонентами крови. Ведь в Херсонской области полностью отсутствует инфраструктура для производства компонентов крови.

- Речь идет о системе работы, - сказал Дмитрий Пехов. – Было тяжело, было сложно. Путь доставки был 1800 километров. А транспортировка крови требует тщательного отношения, потому что терморежим влияет на компоненты крови. Первый груз отправили в ноябре прошлого года. Мы торопились. Транспортировка заняла 25-26 часов. Сейчас наши ребята вышли на уровень доставки в 22 часа.

Из Брянска в Херсонкую область уже сделали восемь рейсов с ценным грузом. За это время общей сложности доставили больше 200 литров компонентов крови.

Брянская станция переливания крови будет продолжать обеспечение Херсонской области компонентами крови.

- У нас есть своя задача, которую мы с честью выполняем - говорит Дмитрий Пехов. – Благодарю коллег за слаженную, грамотную работу. Большое спасибо нашим любимым донорам. Без их участия, без их поддержки мы бы никогда не справились с этой задачей.