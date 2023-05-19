Фото: "Клинцы.инфо".

При крушении вертолета в Брянской области погиб выпускник Воронежской академии офицер Виктор Хожайнов. Об этом в соцсети сообщила его супруга.

Женщина очень тяжело переживает утрату.

Напомним, в авиакатастрофе в небе над Брянщиной 13 мая погибли девять летчиков. Их имена известны. При крушении двух вертолетов Ми-8 и двух истребителей Су-34 и Су-35 погибли Андрей Подвигин, Сергей Игнатов, Сергей Таран, Виктор Хожайнов, Денис Якимов и Михаил Чупраков. Еще раньше сообщали о гибели Дмитрия Осипова, Сергея Чигилейчика, Максима Савченко.