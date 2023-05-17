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Общество17 мая 2023 7:37

«Расследование крушения в Брянской области воздушных судов потребует времени»: генерал Андрей Картаполов прокомментировал расследование ЧП

На местах крушения техники работают сотрудники Министерства обороны РФ
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Депутат Государственной Думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал расследование крушения воздушных судов в Брянской области. Генерал назвал сложным расследование падения двух вертолетов и двух самолетов. Об этом сообщают в «Федеральном агентстве новостей».

По его словам, на установление обстоятельств и причастных к произошедшему уйдет некоторое время. На местах крушения техники работают сотрудники Министерства обороны РФ.

Напомним, два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 13 мая потерпели крушение в Брянской области. Погибли экипажи воздушных судов, среди местных жителей смертей нет.

В Стародубском районе ищут пилота разбившегося самолета СУ-34. Уже стало известно имя одного погибшего пилота вертолета МИ-8. Это 32-летний уроженец Краснодара – старший бортовой техник-инструктор Максим Савченко.

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